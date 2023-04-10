اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة عرفة تفاجئ الرجالة بالأسود المكشوف في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة منة عرفة مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماع لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت منة عرفة خلال تواجدها في دولة الأردن مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الكتف ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، مع ترك شعرها على أكتافه وظهرها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان

وكانت الفنانة الشابة أعلنت خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، للمرة الثالثة.

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