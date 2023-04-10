اتفرج- انت الان تتابع خبر ميريام فارس تسحر القلوب في أحدث ظهور لها مع أطفالها.. صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة ميريام فارس بنشر مجموعة من الصور الجديدة الخاصة بها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام “، وقد نالت تلك الصور على إعجاب عدد كبير من محبيها ومتابعيها، الذين أكدوا لها عن مدى إعجابهم بهذه الصور، من خلال تعليقاتهم الرقيقة.

ميريام فارس تستعرض جمالها على انستجرام

استطاعت الفنانة ميريام فارس أن تجذب لها أنظار العديد من متابعيها وحبيها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام “، فقد تألقت بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، فقامت بارتداء فستان بسيط وأنيق للغاية، جمع بين اللونين الأبيض والأسود، واستطاعت من خلاله أن تكشف عن مدى رشاقتها وجمالها.أما عن الناحية الجمالية، ففضلت ميريام فارس اختيار بعض لمسات المكياج الناعم لتبرز من خلاله مدى جمال ورقة ملامحها، ففضلت الاعتماد على الألوان الترابية، التي استطاعت بالفعل أن تبرز مدى جمال عيونها، بالإضافة إلى أنها اختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر، الذي نجحت من خلاله أن تبرز مدى أنوثتها.

كما أن ميريام فارس فضلت أن تترك خصلات شعرها الطويلة ذهبية اللون منسدلة بين كتفيها بتسريحة الكيرلي التي تناسبت مع ظهورها وإطلالتها، والتي استطاعت من خلالها أن تكمل إطلالتها التي نالت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.