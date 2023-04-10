اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تستمتع بالطبيعة بإطلالة جذابة وساحرة.. صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة الجميلة ياسمين صبري بنشر مجموعة من الصور الجديدة الخاصة بها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “، وقد استطاعت أن تلفت لها الأنظار وتخطف القلوب من خلال إطلالتها الجذابة التي نالت على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها، الذين أكدوا لها عن مدى إعجابهم بإطلالتها من خلال تعليقاتهم الرقيقة الجذابة.

ياسمين صبري تشعل إنستجرام بإطلالة ملفتة

استطاعت الفنانة الشابة ياسمين صبري أن تخطف أنظار وقلوب عدد كبير من محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “، وقد كان ذلك بعد قيامها بنشر مجموعة من الصور الجديدة الخاصة بها، والتي تألقت من خلالهم بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.خطفت ياسمين صبري أنظار وقلوب محبيها من خلال إطلالتها الأخيرة، التي فضلت أن ترتدي بها ملابس كاجول أنيقة، واستطاعت من خلالها أن تظهر بخصر نحيف لفت له أنظار الكثيرون، أما عن الناحية الجمالية، ففضلت ياسمين أن تكون إطلالتها بسيطة وجذابة في نفس الوقت، فقد قامت باستخدام بعض لمسات من المكياج البسيط، التي استطاعت من خلالها أن تبرز مدى جمال ورقة ملامحها، كما أنها فضلت أن تترك خصلات شعرها منسدلة بين كتفيها بشكل طبيعية وجذاب.

من المعروف عن الفنانة ياسمين صبري ظهورها الدائم بإطلالات جذابة ومتألقة بكافة المناسبات الشخصية والعامة، كما يعرف عنها أنها من الفنانات المتجددة، فهي إنسانة نشيطة وحبة للحياة، كما يعرف عنها كرهها الشديد للنكد، فمع تعرضها للعديد من المشاكل والأزمات في حيتها العملية والشخصية، إلا أنها دائمًا ما تثبت حبها للحياة والتقدم الدائم للأمام.