29 إبريل.. على الحجار يحيي حفلاغنائيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 01:26 مساءً - يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل عيد الفطر يوم السبت 29 إبريل الجارى على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى.

وتم طرح تذاكر الحفل من خلال موقع ساقية الصاوى بسعر 230 جنيها ، ويبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء.

ويقدم على الحجار خلال الحفلة مجموعة من أشهر أغانية مثل منها: تتر مسلسل الشهد والدموع، أغنية مسألة مبدأ، اضحك لوجه الله، زي الهوى، على قد ما حبينا، ريشة، يا إسكندراني، بطلة حكايتي، ما تغربيناش، الزين والزينة، في قلب الليل، ست الوداع، قبل ما تواعد، أنا كنت عيدك، الحلم في الليل الطويل، لو يرجع الزمان، نادني، عارفة، تجيش نعيش، كما اختتم الحفل بأغنية بوابة الحلواني.

وقام الفنان علي الحجار، بزيارة لإحدي المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق بالمجان، واحتفل خلالها بعيد ميلاده الـ69 وسط مجموعة من الأطفال المصابين فى حوادث حروق، والذين كانوا في استقباله لدى وصوله إلى مقر المستشفى الذي يستعد قريبًا لافتتاح وتشغيل المرحلة الأولى منه.