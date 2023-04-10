شاهد.. مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة لمنذر رياحنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 01:26 مساءً - علقت الفنانة مي كساب على الأحداث المشتعلة في مسلسل "جعفر العمدة"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووجهت الفنانة مي كساب رسالة شديدة اللهجة للفنانة منذر رياحنة، لتشوق الجمهور لأحداث العمل بين منذر رياحنة ومحمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة".

وعلقت قائلة: "أكتر حلقه مش بأحبها بجد زيي زيكم إلي الفنان #منذر_رياحنه الشهير بشوقي فتح الله ما تنزلش من بيتك النهاردة".

من ناحية أخرى، تدور أحداث المسلسل في حي «السيدة زينب»، ويعيش الفنان محمد رمضان مأساة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، تستمر لسنوات بعد فقدان ابنه، فلا يعرف مصيره إذا كان حيًا أو ميتاً.