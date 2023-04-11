منى زكي تتعرض للمشاكل بسبب المجلس الحسبي.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:23 صباحاً - عرضت قناة dmc، اليوم الإثنين، الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث أبرزها، ذهاب حنان «منى زكي» للمجلس الحسبي وتركها للمنزل المقيمة فيه.

وبدأت الحلقة بمشهد ذهاب حنان «منى زكي» إلى البنك لتأخذ شهادة طفلها ياسين «الطفل عمر شريف» ولكن البنك يطلب منها شهادة من المجلس الحسبي، وتضطر حنان للذهب إلى المجلس ويطلب منها وجود الجد لأن الوصاية معه حتى سن الـ 21 عاما.

وبعدها تقرر سناء شقيقة حنان «مها نصار» أن تذهب لها دمياط لتقف بجانبها، وتبلغها حنان أن تأخذ بالها من مراقبة صالح لها «دياب»، وبالفعل يعرف صالح أن سناء مسافرة ويسافر ورائها، ولكن تعرف سناء أنه ورائها وتنزل بورسعيد بدلا من دمياط حتى يتوه في الطريق.

وتنتهي حنان من رحلة الصيد الأولى، وتنزل السوق لتبيع الجمبري، ولكن يعرضوا عليها التجار أسعار قليلة، وتقرر أنها تحفظه في ثلاجة المركب ويكون معه عم ربيع «رشدي الشامي».

وتنتهي أحداث الحلقة بـ وصول شقيقة حنان إليها دمياط، ويترك زكريا «أحمد خالد صالح» الباب ويطلب منها البطاقة، وتطلب منه أنه يعطيها فرصة يومان، ولكنه يرفض ذلك، ويبلغها أنها تترك الشقة حاليًا، وتنتهي الأحداث بأنها تقيم في المركب حتى تحل هذه المشكلة.