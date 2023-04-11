انت الان تتابع خبر فنانة تعاني من الإهانات بعد خلع زوجها والزواج من منذر ياحنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من المشاهدين يخلطون بين الأدور الفنية التي يؤديها النجوم وبين حياة الفنانين الواقعية، فتجدهم يتنمرون ويشتمون أي فنان يؤدي دور فيه شر، مما يتسببون بأذى نفسي لهذا الفنان.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين تعرضوا لمثل هذا الضغط من الجمهور، الفنانة جوري بكر، بطلة مسلسل جعفر العمدة والتي قدمت فيه دور وداد.

وتعرضت جوري للكثير من الإهانات من قبل المتابعين، وخاصة بعد الحلقة 18، والتي شهدت أحداث حاسمة بعد زواجها من شوقي فتح الله، الذي يجسد شخصيته الفنان الأردني منذر رياحنة، بعد ان رفعت دعوى خلع على زوجها الأول سيد، وحصولها على حكم الخلع منذ 7 أشهر.

وبدورها، ناشدت الفنانة جميع متابعيها، على حساباتها على مواقع التواصل، بالتوقف عن إهانتها، وعدم الخلط بين الدور الذي تلعبه بالمسلسل، وبين شخصيتها الحقيقية، وخاصة في ظل ما تتعرض له من أذى نفسي، وكتبت: "أرجوكم ده تمثيل..كفاية سب وقذف وشتائم وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأكدت جوري بكر، أن الكثير من التعليقات المسيئة، تسببت لها بأزمة نفسية، لكنها لن تقوم بنشر العديد من التعليقات التي وصلت لها بسبب لقسوة ما جاء فيها.