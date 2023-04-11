غادة عبد الرازق تحرق السيارة التي صدمة فريال شقيقتها فى ”تلت التلاتة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 02:24 مساءً - منذ بداية ظهورها، وهي تخطف الأنظار وتجذب الانتباه، وهذا ما فعلته النجمة غادة عبد الرازق، بعد أن قدمت لنا دور "فريدة" في مسلسل تلت التلاتة، واستطاعت من خلال هذا الدور أن تجذب انتباه جميع المشاهدين وتشوقهم لمعرفة الحلقات التالية، وتضعنا في حالة انتظار وتأهب لما ستقدمه بعد.

حيث بدأت الأحداث المشوقة من مسلسل تلت التلاتة، بمشهد انتقام فريدة وهي الشخصية التي تجسدها غادة عبد الرازق، من زوجها أمجد، وهي الشخصية التي يجسدها محمد القس؛ وذلك بسبب خيانته لها وقتله لفريال شقيقتها، وأدخلته داخل القبر وأغلقته عليه، وتركته بضع ساعات في هذا الوضع الصعب، ثم أخرجته وأخبرته أنها ستعذبه بأشكال عديدة، وكان أولهم أنها أجبرته على البقاء بمنزل غريب وفي مكان مهجور، بحجة أن يختبئ من الديانة والشرطة.

أحرقت فريدة السيارة التي كان يقودها أمجد وقت صدمه لـ فريال شقيقتها، حتى لا تعثر عليها الشرطة، وكان أمجد متفاجئ من فعلها هذا، فهو لا يفهم إذا كانت تريد الانتقام منه، أم تساعده، وعلى الجانب الآخر، تحضر فرح شقيقة فريدة التوأم، حقيبتها وأغراضها لتسافر مجددًا إلى عملها، وتدخل عليها ابنتها ياسمين وتعنفها لتركها للعائلة في ظروف وفاة فريال الصعبة.

غادة عبد الرازق

وكانت سمر عشيقة أمجد تجلس مع صديقتها، وتفضفض معها بشأن حزنها من أمجد وتركه لها، ولكن كانت صديقتها هذه تسجل لها، وأسمعته لـ فريدة، التي طلبت منها الاستمرار في هذا الفعل ونقل أخبار سمر إليها دائما، مقابل مبالغ من المال.

وأخيرًا، اتفقت فريدة مع أمجد على صفقة، وهي أن تحول له مبلغ المال الذي سيحل له مشاكله وديونه، مقابل أن يقتل سمر عشيقته، بحجة أنه يجب من قتل يقتل له شخص عزيز عليه؛ ليشعر بهذه المأساة، ووافق أمجد، وكانت خطة فريدة أن يذهبا لفندق ليثبتا وجودهما وقت وقوع الحادث، وصعدت فريدة للغرفة، في حين خروج أمجد بعدما غير ثيابه، وارتدى كاب وكمامة، وذهب لمنزل سمر، ثم انتهت الحلقة.

مسلسل تلت التلاتة

يشارك في مسلسل تلت التلاتة عددًا من الفنانين، إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، أبرزهم ليلى أحمد زاهر، مي سليم، محمد القس، صلاح عبده الله، وآخرين، ومن تأليف هبة الحسيني.