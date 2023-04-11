انت الان تتابع خبر نجمة ذا فويس كيدز تعلن ارتداء الحجاب وتوجه رسالة نارية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نجمة أول مواسم برنامج "The voice kids"، عبر حسابها في فيسبوك، عن ارتداء الحجاب بعد أشهر من التفكير.

ونشرت جويرية، مقطع فيديو أعلنت فيه إرتداء الحجاب، وأرفقته بعنوان: اتحجبت ليه؟!، تجاوز الـ 2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

وأشارت النجمة المصرية، انها ظلت تفكر في ارتداء الحجاب، لمدة 3 شهور، حتى اتخذت قرارها النهائي بالإلتزام به، لأن الحجاب فرض، وعبرت عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن مكانتها ارتفعت في نظر نفسها بمجرد ارتدائها الحجاب.

ووجهت الفنانة الشابة نصائح إلى البنات المحجبات، الالتزام باللباس المحتشم عند ارتداء الحجاب، وقالت:"بشوف بنات كتير لابسين الحجاب..وبيلبسوا مفتوح"، لأن أغلبهن لا يفهمن الحجاب وقيمته.

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع فيديو جويرية، وانهالت عليها التعليقات المؤيدة لها ولقرارها بارتداء الحجاب في شهر رمضان، داعين لها بالثبات والاستمرار بهذا الالتزام، مؤكدين أن هذا الخبر أفرحهم جدا.

الجدير بالذكر، أن جويرية شاركت في الموسم الأول من البرنامج، عام 2016، ووصلت إلى النهائيات، ولفتت أنظار الجمهور ولجنة الحكام، وشاركت مع فريق الفنان تامر حسني.