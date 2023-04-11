مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.. حزلقوم يبدأ تدريب فريق المزاريطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:24 مساءً - ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي، عرض الحلقة 20 من المسلسل، وذلك لمشاهدة تدريبات حزلقوم لفريق المزاريطة لكرة القدم استعدادًا للمباراة المقبلة في أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20، يبدأ حزلقوم الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، في التنفيذ الفعلي لتكوين فريق كرة القدم من المزاريطة، وذلك استعدادًا للتدريبات الخاصة بالمباراة التي ستنطلق بعد شهر، وتولى الدكتور ربيع، دور المدير الفني لفريق المزاريطة والطبيب المعالج أيضًا، كما يشارك الكبير أوي مع فريق المزاريطة كلاعب كرة قدم لكي ينقذ أهالي قريته من رهان حزلقوم بعد أن وقعوا له شيكات بمعظم ممتلكاتهم.