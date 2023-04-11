انت الان تتابع خبر اتفرج .. رانيا يوسف لـ”أبو بنتها” : فاشل واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة رانيا يوسف على فيديو نشرته أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصورة انستجرام، لحلقتها مع المنتج محمد مختار زوج السابقوظهرت المنتج محمد مختار خلال استضافته في برنامج حبر سري وهو يتحدث انه يملك مستندات تفيد أنه يقوم بإرسال أموال للفنانة رانيا يوسف وبناتها كل شهر بقيمة 15 ألف جنيه.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو قائلة الحقيقه أنا مقامي أكبر من إن الواحد يرد على واحد زيك .. الافات .. لطيف إن الواحد يكذب ويصدق نفسه طول عمرك ممثل فاشل واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك”.