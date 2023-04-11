انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc والاعادة.. “الحلقات المتبقية كلها إثارة وتشويق” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل في جمهورية مصر العربية، لمعرفة مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc والاعادة، وخلال السطور التالية سنتعرف على موعد عرض الحلقة وأبرز أحداث الحلقة 20 من المسلسل.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة أحداث مثيرة للجدل، وذلك بعد خروج جعفر العمدة من حبسه بعد تفريغ الكاميرات المطار والتي ظهرت قيام شخص بوضع المخدرات في حقيقة جعفر العمدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة كل من محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc والاعادة

من المقرر أن تعرض مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc والاعادة، في المواعيد التالية:

– مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً

– مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

قصة مسلسل جعفر العمدة

من المقرر أن تدور أحداث المسلسل حول قيام جعفر العمدة الذي يجسد شخصية محمد رمضان بالزواج من 3 سيدات، وهو رجل يمتلك للعديد من الشركات، ولكنه يبحث عن ابنه المتغيب عن البيت منذ 19 سنة، وتدور أحداث المسلسل حول العديد من الصراعات والاختلافات.