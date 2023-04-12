 السعوديين يتسابقون على شراء هذا المنتج الذي كشف عنه كريستيانو رونالدو.. فوائده سحرية وسيجعلك تعيش بشباب دائم حتى لو بلغ عمرك 70 عاما

الرياض - محمد الاطلسي -

يعتبر اللاعب كريستيانو رونالدو أحد الأساطير في كرة القدم، حيث يحقق نجاحات في مباريات دولية وتتوالى عليه العروض بالفرق المختلفة في زمن تقاعد فيه العديد من اللاعبين المحترفين بالفعل، ولكن كيف حافظ هذا النجم البرتغالي على لياقته الرياضية رغم بلوغه سن 37 عامًا؟

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استطاع رونالدو تحطيم أهداف كرة القدم الدولية على الإطلاق برصيد 118 هدفًا وسط تكهنات بتوقيعه صفقة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع نادي النصر السعودي، مما يجعله صاحب أعلى ربح في الرياضة، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحتى يحافظ رونالدو على نفسه في أفضل حالاته ويجذب مثل هذه العروض الرائعة، اتبع نظامًا صارمًا لسنوات كثيرة.

يحرص اللاعب البرتغالي على تناول التوست مع الأفوكادو، فضلاً عن سمك أبو سيف والدجاج، ولا يتناول تمامًا أي مشروبات غازية.

يعد الأفوكادو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، كما تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، بجانب الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب والرئتين، مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك اللذان يساعدان على حماية صحة عضلة القلب وتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين لجميع أعضاء الجسم.

في وجبة الإفطار، غالبًا ما يختار نجم مانشستر يونايتد السابق الجبن ولحم الخنزير والزبادي قليل الدسم.

على الرغم من أن منتجات الألبان يمكن أن تسبب السمنة، لكن الحصول على كميات صغيرة أو تناول المنتجات قليلة الدسم تمد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات والكالسيوم للحفاظ على صحة العظام.

وينطبق الشيء نفسه على اللحوم الحمراء مثل لحم الخنزير، وهي غنية أيضًا بالبروتين.

وقال طباخ المنتخب البرتغالي لويس لافرادور، إن رونالدو لديه حب خاص للأسماك الطازجة، مضيفًا أنه يتغذى بانتظام على سمك أبو سيف والدنيس وسمك القد، وهذه الأنواع غنية بالبروتين وقليلة الدهون مقارنة باللحوم الحمراء.

ويحرص أيضًا على تناول الدجاج وكميات كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتحديدًا الكينوا.

يعتمد النجم البرتغالي على أخذ ساعات القيلولة بمعدل 90 دقيقة يوميًا، ما يساعد على التوازن والانتعاش والطاقة.

بعد العودة إلى مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا العام، ورد أن رونالدو لديه حجرة ثلجية للعلاج بالتبريد بقيمة 50000 جنيه إسترليني تم استيرادها من المملكة المتحدة.

تستخدم غرف العلاج بالتبريد النيتروجين السائل المتجمد لزيادة الهواء بسرعة إلى -200 درجة مئوية (-328 درجة فهرنهايت).

الجدير بالذكر أن العلاج بالتبريد يساعد على تقليل الالتهاب والتورم والإصابات عن طريق تعزيز الدورة الدموية، حيث يستجيب الجسم للبرد الشديد.

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