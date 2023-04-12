 انكشف سر الفنانة أحلام لأول مرة وهذه تفاصيل زواجها من البطل الرياضي الشهير!! مفاجأة صادمة

الرياض - محمد الاطلسي -

تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام من أبرز نجوم الفن في الخليج، ويكتنف الغموض الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، ومؤخراً كشف زوجها الرياضي الشهير بعض تلك الأسرار، خصوصاً ما يتعلق بحياتهم الزوجية وبداية مراحل الارتباط العاطفي بينهما.

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وحلّ بطل سباقات الرالي لشهير مبارك الهاجري ضيفاً على برنامج “ذات” الذي يقدمه الإعلامي سامي الجابر، وكشف خلاله تفاصيل لقائه الأول بزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، والجملة الأولى التي قالها لها: “تدرين أنتِ الله خالقك لي؟”.

وأضاف الرياضي القطري: “بدأت من بيروت، فأم فاهد فيها شيء لله، بارة بوالديها، ذات نية طيبة، لا تحب التصنع، وهي مدرسة، كما فيها كل مواصفات الخير”، مضيفاً: “أموت وأفديها بروحي”.

وتابع: “خلال بدايات أحلام، كانت تملك اللكنة الخليجية المحببة ولون أغانيها جميل، فصوتها نسائي دخل قلبي. وبعد أحد الراليات في لبنان، ذهبنا للعشاء مع المخرج اللبناني سيمون أسمر، ما تزامن مع حفل إماراتي لليونيسكو في المكان. وجاءت أحلام لتشارك في الحفل. قال أحد الموجودين نرحب ببطل السباقات الهاجري والفنانة أحلام. فتفاجأ ليراها تجلس في الطاولة المقابلة لهم”.

وفي سياق آخر، تحدث الهاجري عن عدد من الأزمات التي مرّ بها، كوفاة والدته ومرض شقيقته بالسرطان، ثم تعافيها.

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