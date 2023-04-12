انت الان تتابع خبر دينا محمد أم لبانة.. تفاصيل إلقاء القبض على فتاة التيك توك بعد فيديوهاتها الخادشة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقت قوات الأمن القبض على دينا محمد أم لبانة فتاة التيك وهذا بعد القبض على البلوجر الشهيرة سلمي الشيمي بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم مقاطع فيديو لا تتلاءم مع قيم المجتمع المصري.

مقاطع فيديو خادشه لـ دينا محمد أم لبانة

وتستمر النيابة العامة في الجيزة في تحقيقاتها الخاصة بواقعة ضبط فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ “أم لبانة” على منصة تيك توك، وقررت أن تحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع مصورة لا تتلاءم مع كل القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع.

وسقطت فتاة التيك توك أم لبانة في قبضة يد المباحث، وهذا بسبب قيامها بتصوير وبث محتوى خادش للحياء من خلال حسابها الشخصي الخاص بها على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، وتم رصد الفتاة وفيديوهاتها الخادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور وإذاعة محتوى لا يتلاءم مع جميع القيم الخاصة بالمجتمع المصري.