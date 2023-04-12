انت الان تتابع خبر اتفرج .. بطلة مسلسل جعفر العمدة تشوق جمهورها بالبينك الجرئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة دعاء حكم بطلة مسلسل جعفر العمدة مجموعة الصور والفيديوهات الجديدة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت دعاء حكم وهي ترتدي جمبسوت من اللون البينك والمكشوفة من منطقة الصدر بشكل أما من الناحية الجمالية فقد الكثير الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها ، في اطلالة جذبت أنظار جمهورها في كل مكان، معلقة ‎انتظروني مع الاعلامية و الممثلة المميزة الجميلة نشوة مصطفي

وعلق الكثير من جمهورها على الصور بطلة مسلسل جعفر العمدة مثل قمر كالعاده ولسه اللي جاي اقوى.

شاهد من هنا