نستعرض أبرز المحطات بمشوار ”صاحبة السعادة” في عيد ميلادها الـ73

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:23 صباحاً - ولدت "إسعاد" في القاهرة، اسمها بالكامل إسعاد حامد جمال الدين يونس، والدها كان يعمل طيارا حربيا، وهو أحد ضباط ثورة 1952، بعد تركه الجيش عمل بصحيفة روزاليوسف، وكان أحد تلاميذ الكاتب إحسان عبد القدوس، وكان لوالدها التأثير الأكبر في شخصيتها.

والدتها كوكب صادق الأورفللي فهي مصرية قاهرية، ولكنها لها أصول تركية وإيطالية، هي من اسمتها "إسعاد" حتى يكون لوالدها نصيب من اسمها ويسعد ويوفق في رحلته لإنجلترا وقت ولادتها، وحتى يعود سالما.

لديها شقيقتان وهما "إيمان" والتي عملت بالغناء، ودرست في معهد الكونسرفتوار، وعملت لفترة معيدة في المعهد العالي للموسيقى، وتخصصت إيمان يونس في آلة الكلارنيت.

كان من مؤسسي فرقة المصريين مع الفنان هاني شنودة في السبعينيات، ولكنها اعتزلت الغناء في فترة الثمانينيات لكي تتفرغ لأسرتها، وفي عام 2009 أقنعها هاني شنودة للعودة فقدمت حفلة في مكتبة الإسكندرية. أما شقيقتها الأخرى فهي الدكتورة أحلام يونس راقصة الباليه الشهيرة.

و درست إسعاد في معهد الإرشاد السياحي وحصل على البكالوريوس في عام 1972، بعد التخرج عملت لفترة في فندق شيراتون كمذيعة، كانت تقدم عروض الأزياء، أي حفلات داخل الفندق، بالإضافة إلى تقديمها البرنامج الليلي في الفندق.

ولكن قررت إسعاد العمل في الإذاعة وساعدها والدها في ذلك، ونجحت في اختبارات الإذاعة وعملت مذيعة في إذاعة الشرق الأوسط، بالإضافة لعملها كمذيعة عملت في الإعداد فكانت مسئولة عن الإعداد الموسيقي لبعض البرامج والمسرحيات على الإذاعة.

ثم بدأت مسيرة إسعاد يونس الفنية في السبعينات، وشاركت في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات على مدار مشوارها الفني المستمر.

وكانت بدايتها السينمائية في فيلم "جريمة لم تكتمل" مع صلاح ذو الفقار وناهد جبر والمخرج نور الدمرداش الذي ساهم في اكتشاف العديد من نجوم جيلها.

و قدمت إسعاد يونس على مدار مشوارها الفني ثنائيات فنية ناجحة منها تعاونها مع الراحل سمير غانم في العديد من الأعمال وعادل إمام أيضا.

وفي الدراما أيضا كانت للفنانة إسعاد يونس بصمة واضحة في عدد من الأعمال التلفزيونية وحققت في بداياتها نجاحا كبيرا بالمشاركة مع سمير غانم في مسلسل "حكاية ميزو"، بكيزة وزغلول، دقات الساعة، السقوط في بئر سبع، وكانت شخصية عصمت في مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" من أبرز ما قدمته.

أما على المسرح فلها العديد من الأعمال الشهيرة منها باللو، موعد مع الوزير، جحا يحكم المدينة، الدخول بالملابس الرسمية، ونص أنا نص انتي وغيرهم.

عملت كمذيعة ومعدة برامج في إذاعة الشرق الأوسط، وكانت تمد البرنامج اليومي بالمعزوفات الكلاسيكية، كما كانت مسئولة عن الإعداد الموسيقي لبعض المسرحيات، مثل "كلام رجالة"، و"طبق سلاطة" لمحمد عوض.

تدربت إسعاد يونس لتكون مقدمة برامج على الهواء، لكنها انخرطت في مجال التمثيل، حتى عادت مرة أخرى للتلفزيون من خلال برنامج "مساحة حرة" في التسعينيات، وهي التجربة التي عادت لتكررها مرة أخرى مع "صاحبة السعادة" المستمر منذ عام 2014 واستضاف على مدار حلقاته العديد من النجوم وأجيال الزمن الجميل للحديث عن مشوارهم وأعمالهم وذكرياتهم الفنية.