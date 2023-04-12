انت الان تتابع خبر عار وفضيحة.. رئيس المجلس القومي للمرأة تعلق على ارتداء روجينا ملابس الرجال في مسلسل ستهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بأداء الفنانة روجينا في مسلسل ستهم، والذي يُعرض في شهر رمضان الحالي.

وكتبت “مايا” من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: “برافو.. تحية لروجينا.. فنانة قادرة وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية في أصعب الأوقات والمفاجأة مريم زكي شطورة.. قصص سيدة مثابرة لم تطلب غير حقها في ميراثها.. يعتبر ده العار والفضيحة عاشت في ملابس الرجال للحماية.. وهل تحمي ملابس الرجال المرأة من فكر مجتمع ذكوري؟”.

مسلسل ستهم

يشارك في بطولة مسلسل “ستهم” كلًا من روجينا، إياد نصار، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، مع شيخ المنشدين ياسين التهامي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويُعرض المسلسل على قناتي المحور والنهار.

وتدور أحداث المسلسل حول ستهم التي يُقتل زوجها وتدخل في صراعات مع أسرتها، وتضطر للتنكر في زي رجل من أجل الحصول على عمل، وتعمل في مهن شاقة حتى تستطيع تربية أبنائها بعدما يتنكر لها الجميع عدا شقيقها.