انت الان تتابع خبر بكى الناس.. محمد رجب يعلق على تجسيده شخصية شهيد من القوات المسلحة في الكتيبة 101 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان محمد رجب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تجسيده شخصية أحد شهداء القوات المسلحة، في مسلسل الكتيبة 101 الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي.

ونشر “رجب” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة له من المسلسل، وأرفق معها التعليق التالي:تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم : أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ضيف شرف إن شاء الله ينال إعجابكم”.

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، نور خالد النبوي، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في فترة يناير 2018، حول الكتيبة 101 التي تنجح في التصدي للتكفيرين في سيناء، بعد هجوم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء، واستعراض تضحيات الجنود للدفاع عن أرض وطنهم.

ويتكون المسلسل من 20 حلقة، وشهدت آخر حلقاته تكريم ضباط وجنود القوات المسلحة من الشهداء في حوادث مثل حادث كرم القواديس وقطاع 101 والهجوم على مدينة الشيخ زويد.