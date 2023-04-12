انت الان تتابع خبر محمد فراج يروج لـ مسلسل حرب.. اعرف مواعيده وقنوات عرضه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد فراج، على الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأولى حلقات مسلسل حرب، والمقرر عرضه بدءًا من اليوم الأربعاء.

حيث نشر “فراج” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للمسلسل، وأرفق معه التعليق التالي: “حرب رمضان 2023 ميعادنا النهاردة الاربعاء ٢١ رمضان كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم علينا كلنا”.

ومن المقرر عرض مسلسل حرب على قناة on الساعة 8:45 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا و 10 مساءً، ويُعرض على قناة on دراما الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 4:45 صباحًا و 4:45 مساءً.

كما يتم عرض المسلسل على قناة المحور الساعة 10:15 مساءً، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ويُعرض على قناة روتانا خليجية الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 11 صباحًا.

أبطال مسلسل حرب

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، محمود البزاوي، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.