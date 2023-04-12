انت الان تتابع خبر مسلسل ليلة السقوط: مشهد اغتصاب جوانا يشعل ردود الفعل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل ليلة السقوط، الكثير من الأحداث الدامية والمتشابكة، والتي شغلت الجمهور على مواقع التواصل.

ومن بين الأحداث التي أثارت الجدل في الحلقة، وأشعلت ردود فعل المتابعين، تعرض جوانا "صبا مبارك" للاغتصاب من قبل الذباح "طارق لطفى"، والذي تزوجها مقابل أن يعيش معهما شقيقها روفان، لكن الأخ رفض عندما اكتشف ان جوانا اعتنقت الاسلام صوريا دون إيمان، وتركها لتعلن جوانا رفض إتمام الزيجه، ما دفع ذباح لوضع المنوم لها بالعصير واغتصابها رغما عنها.

وعلى صعيد آخر، كشفت ابنة القاضي، خطة الذباح بعدما شاهدت على التلفاز، مشاهد لتكسير التماثيل التى نحتتها، ليعرف الجميع حينها أن ما تم تكسيره تماثيل مزيفة، أما التماثيل الحقيقيه تم استبدالها وبيعها.

بالإضافة إلى المعلومات المهمة والأسرار التي كشفها الصحفى قيس، "باسم ياخور"، عن الدواعش وإرسالها إلى المخابرات العراقية.

ومن الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة عشرون من مسلسل ليلة السقوط، قيام قاضي القضاة احمد صيام، بتطليق سيدة من زوجها رغما عنه، ليتزوجها هو، وذلك لكشف وحشية داعش فى التعامل مع أبناء الموصل.

ليلة السقوط، مسلسل مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق، استغرق الإعداد له 3 أعوام، بمشاركة عدد كبير من فناني العالم العربي، أبرزهم طارق لطفي، باسم ياخور، كنده حنا، صبا مبارك، جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، بيداء المعتصم، وغيرهم.