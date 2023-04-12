سوق الكانتو.. تعرف على موعد عرض الحلقة الحادية والعشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 04:24 مساءً - مسلسلات رمضان 2023 ، تعرض اليوم الأربعاء قناة Dmc، الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل سوق الكانتو ضمن الخريطة الرمضانية للقناة، في تمام الساعة التاسعة مساءا، ليعاد عرضها مرة أخري علي Dmc في الساعة ١١،١٥مساءا.

شهدت الحلقة العشرين من مسلسل سوق الكانتو أحداثا مثيرة، بدأت بزواج رشاد (فتحي عبد الوهاب)، من فاطمة، وهو الأمر الذي استغله محمود البزاوي، وجعله ينفذ اتفاقهم ويمضي علي التنازل قبل عقد القرآن.

وحققت راوية التي تجسد دورها، مي عز الدين، حلمها، بافتتاح أتيليه للملابس، كما ذهبت لسوق الكانتو، لشراء أقمشة راقية، لتستخدمها في صناعة الملابس الفاخرة التي تنوي تصميمها.

قصة مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة، قبل قرابة الـ100 عام وتأخذك القصة إلى الزمن الجميل، ويجسد أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل بائع "سريح".

وتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة، وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

سوق الكانتو أحداث حقيقية

وكشف الكاتب والسيناريست هاني سرحان، مؤلف مسلسل “سوق الكانتو”، أن أحداث المسلسل، تستند إلى أحداث ووقائع حقيقية، وذلك خلال تصريحات إعلانية، موضحًا أن المشروع كفكرة، كان صعب منذ بدايته، وتحدٍ لكل القائمين عليه.

وأوضح سرحان أن سوق الكانتو هو “سوق البالة”، مضيفا إنه كان يرغب في كتابة مسلسل عن الوكالة، ثم جذبته فكرة الكتابة عن “الكانتو”، وخاصة أنه يضم العديد من الأحداث التي استفزته للكتابة عنها.

وأشار كاتب المسلسل، أنه مشغول بالتراث الشعبي المصري بشكل خاص، وأنه يستمتع بالبحث والتدقيق حتى يقدم عملًا مستندًا إلى أحداث حقيقية.

وعن تعاونه مع المخرج حسين المنباوي للمرة الثالثة بعد مسلسلات “لمس أكتاف” و"الفتوة"، قال هاني سرحان: "حسين مخرج كبير ويهتم بكل التفاصيل، بيذاكر معي ونتحدث عن القصة، والمشاهد، وعلى المستوى الشخصي أستمتع بالعمل معه".

وأكد هاني سرحان علي أن التعاون الأول له مع الفنانين أمير كرارة ومي عز الدين، كان ممتعًا، مؤكدًا أنهم أحبوا الأدوار التي يقدمونها، والتي تشهد تطورات على مدار أحداث المسلسل الرمضاني.