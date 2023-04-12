انت الان تتابع خبر مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. شوفوا هيعمل ايه مع عائلة فتح الله.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءل عدد كبير من الجمهور، حول أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21، والتي يتم عرضها مساء اليوم الأربعاء، حيث إنه من المقرر خروج جعفر من السجن، بعدما انتهت حلقة أمس رقم 20 على إخلاء سبيله وإثبات براءته، وانتهت الحلقة أيضا، إنه تم الكشف بأن السبب عن اختفاء ابن جعفر منذ 19 سنة، هي زوجته الثانية دلال.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21

كما إنه من المتوقع ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21، بانه كيف يتصرف تجاه عائلة فتح الله وبالأخص بعدما خرج من السجن، وبالأخص بعدما قال له شوقي فتح الله إنه السبب في كل ما حدث.

حلقة جعفر العمدة اليوموأيضا يحاول جعفر معرفة من وراء ضرب عايدة على رأسها، وكذلك كيف ستتصرف دلال بعد اتصال بلال شامة بها والكشف بأنها السبب وراء اختطاف الطفل منذ 19 عام، لذلك ستكون حلقة اليوم مليئة بالمفاجئات.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل من بطولة كل من محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.