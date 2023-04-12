مسلسل جميلة الحلقة 21، جميلة تعطي مليون جنيه لـ مي مقابل الابتعاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:27 مساءً - شهدت الحلقة 21 من مسلسل جميلة العديد من الأحداث، حيث قامت جميلة بعمل اختبار الحمل واكتشفت أنها حامل بعد عملية الحقن المجهري.

وقامت شيري بإثبات حسن نيتها لجميلة وحضرت مقابلة بين جميلة ومي وبالفعل ذهبت مي لبيت جميلة وقالت لها جميلة" لن أعطي نصيب أكرم من الميراث وسأعطي لكي مليون جنيه مقابل ترك أكرم".

فوافقت مي ولكن اشترطت عليها أن لا تقول لشيري لأنها اتفقت معها أن تأخذ نسبة منها.

الحلقة 20 من مسلسل جميلة

تضمنت الحلقة 20 من مسلسل جميلة العديد من الأحداث حيث قامت سوسن بدر والتي تقوم بدور شهيرة بتجهيز المسدس الخاص بها للاستعداد لقتل رجب.

واصطحبت شهيرة رجب في سيارتها، وطلبت منه النزول في منطقة بعيدة عن الفيلا الخاصة بشهيرة وقال لها رجب: هل ابنتي ماتت؟، فأجابته أنها ما زالت على قيد الحياة ولكن يجب أن تموت يارجب وأطلقت عليه الرصاص.

وذهبت شهيرة إلى بيتها وهي ترتجف خوفا وتفاجئت عندما وجدت أكرم في الفيلا وسألها أين كانت فأجابته بأنها كانت تزور سالم الألفي والده.

وقامت جميلة بعمل حفلة احتفالا بعملية الحقن المجهري في وسط أصدقائها شيري وهشام وأمير وماجي.

أبطال مسلسل جميلة

ويشارك النجمة ريهام حجاج فى مسلسل "جميلة"، عدد كبير من النجوم والفنانين منهم النجمة القديرة سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين.

ومسلسل" جميلة " الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج المنتج الكبير جمال العدل.