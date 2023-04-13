انت الان تتابع خبر أجرأ مشاهد مسلسلات رمضان التي ورطت الفنانين مع الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تضمن السباق الرمضاني الحالي، مجموعة من الأعمال الدرامية القوية التي تصدرت حديث الجمهور ورواد مواقع التواصل، ولكن شهد بعضها عدد من المشاهد الجريئة التي عرّضت نجومها وصناع العمل للانتقادات، ومن بين هذه المسلسلات:

- مشهد حمل خديجة في مسلسل دفعة لندن

يعتبر مشهد حمل خديجة "صمود المؤمن"، دون زواج، من أكثر المشاهد التي أثارت جدلاً واسعا، وفي تفاصيله: دخلت خديجة للمستشفى لعمل منظار للقولون إلا أنها تعود ، ولكن بعد شهرين اكتشفت انه تم حقنها عن طريق الخطأ ببويضة مخصبة لامرأة إسرائيلية، بعد تبديل استمارة الحالتين، عن طريق طفل صغير.

- مشهد نرجس وجعفر، ورقص وداد في مسلسل جعفر العمدة

شهد مسلسل جعفر العمدة بعض اللقطات التي اعتبرها المشاهدون جريئة وخادشة، ومن بينها مشهد نرجس "منة فضالي"، التي كانت تجلس مع جعفر على الأرض وهي ترتدي قميص نوم أحمر مكشوف.

ومن المشاهد التي أثارت استياء الجمهور، مشهد وداد "جوري بكري"، وهي ترقص لشوقي فتح الله "منذر رياحنة" في ليلة زفافهم، باعتباره لا يليق للمشاهدة العائلية.

- مشاهد عالمة المصريات في مسلسل سره الباتع

تعتبر مشاهد عالمة المصريات "رانيا التومي" من أكثر المشاهد التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الغريبة، وتهد اظهار البروز في منحنيات جسمها، والتي اعتبرها البعض لا تتناسب مع الإطلالات الدرامية في رمضان.

- مشهد ريم ولؤي في مسلسل للموت 3

تعرض مسلسل للموت للإنتقادات بسبب المشهد الجريء الذي جمع بين ريم "دانييلا رحمة" ولؤي "مهيار خضور"، إذ ظهر الثنائي معا في السرير بوضعية رومانسية.