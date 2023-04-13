أشرف عبد الغفور: ريهام أصبحت ”غول تمثيل” الواحد يخاف يمثل قدامها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 02:31 مساءً - كشف الفنان أشرف عبدالغفور عن رأيه في ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، مؤكدًا أنها أصبحت «غول تمثيل».

وأضاف، في لقائه مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج نجوم رمضان أقربلك على إذاعة نجوم إف إم: «لم نلتق أنا وريهام عبدالغفور فنيًا سوى في مشاهد صغيرة في زيزينيا وده شىء في صالحي.. لأن ريهام أصبحت غول تمثيل الواحد يخاف يمثل قدامها».

وأضاف أشرف عبد الغفور: «أتمنى أقدم مشاهد وأعمالاً معها لكن عندما تسألها السؤال ده تجيب إنها هتبقى مرتبكة وعندما تتخلص من هذا الارتباك أتمنى العمل معها، لأن يهمني ألا أسبب لها أي ارتباك».

وأشار عبد الغفور: «أتابع كل أعمال ريهام عبدالغفور وهي وسعت رقعة معجبيني حاليًا من زمان، فناس كتير بيكلموني عشان أبوها قبل ما أكون الفنان أشرف عبدالغفور».