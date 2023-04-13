حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 02:31 مساءً - تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة مي كساب، في الثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم، في الحلقة الثالثة والعشرين من الموسم الخامس من برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس.مي كساب في الثاني والعشرين من رمضان في حبر سري مع أسما إبراهيم 1

تحدثت مي عن آخر أعمالها الدرامية مسلسل جعفر العمدة وعلاقتها بمحمد رمضان وشائعة عدم تكرار التعاون معه مرة أخرى وشائعات خلافها مع زميلاتها في المسلسل.مي كساب في الثاني والعشرين من رمضان في حبر سري مع أسما إبراهيم 2

كشفت مي خلال الحلقة عن تفاصيل علاقتها بزوجها أوكا وشائعة أنها كانت سبب في الانفصال بينه بين أورتيجا إضافة لآرائها في بعض القضايا على الساحة الفنية.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يُعرض يوميا في شهر رمضان الكريم، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً وتستضيف خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.