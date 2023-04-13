انت الان تتابع خبر بالصور.. هجوم عنيف على ابنة عمرو دياب.. بتفطر في نهار رمضان بلندن والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -أحدث ظهور لـ جنا عمر و دياب في لندن فاجأ الكثيرين، وذلك بسبب أنها تناولت الإفطار المصري في نهار رمضان ، وهاجمها الكثيرين في الوقت الحالي، وذلك بسبب أنها تفطر في الشارع.
هجوم عنيف على ابنة عمرو دياب
صور ابنة عمرو دياب بعد الهجوم عليها
وحرص الكثير من المتابعين على التعليق على صور جنا عمرو دياب أثناء فطرها في نهار رمضان بلندن، وجاءت كما يلي “ألفهنا وشفا” ، “مطرح ما يسري يمري يا عسوله” ، “صحتين” ، “صحة وعافية”، “هو فين الأكل المصري؟” ، ” ده فطار ولا سحور؟” ، “ولا شيء على الطاولة مصري”.
تورتة الاحتفال بعيد ميلاد صديقة جنا عمرو دياب
وتعرضت أيضاً جنا عمرو دياب للهجوم العنيف بعدما نشرت صورة تورتة وهي تحتفل بعيد ميلاد صديقتها، وجاء على التورتة صورة رسم إباحي، وعلق عدد كبير من متابعيها على صفحتها “الحرية مش للدرجة دي، خلي بالك أبوكي مسلم وعربي”، و”احترامي دينك، اللي بتعمليه تخطى حدود الحرية”.