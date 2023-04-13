انت الان تتابع خبر بالصور.. هجوم عنيف على ابنة عمرو دياب.. بتفطر في نهار رمضان بلندن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أحدث ظهور لـ جنا عمر و دياب في لندن فاجأ الكثيرين، وذلك بسبب أنها تناولت الإفطار المصري في نهار رمضان ، وهاجمها الكثيرين في الوقت الحالي، وذلك بسبب أنها تفطر في الشارع.

هجوم عنيف على ابنة عمرو دياب

وقامت جنا عمرو دياب بنشر صور لها أثناء إفطار رمضان، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو ما عرضها إلى هجوم عنيف من قبل الجمهور وقالت “أفضل طعام مصري في لندن”.