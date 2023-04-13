انت الان تتابع خبر خناقة على السوشيال ميديا بسبب مي كساب .. شوف خست أم لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحل الفنانة مي كساب ضيفة مساء اليوم الخميس 13 أبريل 2023، ببرنامج حبر سري الذي يعرض على قناة القاهرة والناس والفضائية، حيث جري تدول صور لها أثارت الجمهور بحالة من الدهشة.ظهرت مي كساب في الصور المتدولة بعد خسارة جزء كبير من وزنها، إلي أن بعض رواد السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي أن هذا لم يحدث وأنها قامت باستخدام فلتر للتنحيف خلال الصور للظهور بهذا الشكل.

يذكر أن الفنانة المصرية تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة مع كلا من محمد رمضان زينة، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وعدد كبير من النجوم.