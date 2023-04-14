انت الان تتابع خبر بعد نشر صورها الجريئة على السوشيال ميديا.. جوري بكر: كنت صغيرة وغلطت وتوبت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدت الفنانة جوري بكر، انزعاجها من قيام البعض بنشر صورها الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كان عمرها 18 عامًا.

وقالت “جوري” خلال حوار صحفي لها، أن بعد نجاحها في دور وداد بمسلسل جعفر العمدة، نشر البعض صورها القديمة الجريئة، والتي كانت تفتقد وقتها الخبرة الكافية، مؤكدة أنها تابت إلى الله وأنها كانت خاطئة، والتُقطت تلك الصور لها في سِن صغيرة، متسائلة عن سبب ترويجها بهذه الطريقة.

مسلسل جعفر العمدةيُذكر أن الفنانة جوري بكر، يُعرض لها حاليًا مسلسل جعفر العمدة، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، منذر رياحنة، عصام السقا، مجدي بدر، بيومي فؤاد، طارق النهري، أحمد عبد الله، سلوى عثمان، أحمد فهيم، لما كتكت، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، كما يُعرض على منصة شاهد.