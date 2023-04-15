فنانة أردنية: الدراما المصرية تعد البوابة الرئيسية للفن العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 11:27 صباحاً - أكدت الفنانة الأردنية أريج دبابنة أن الدراما المصرية تعد البوابة الرئيسية للفن العربي في كل وقت وفي كل حين، مشيدة بالتطوير الملحوظ للدراما المصرية خلال الفترة الماضية وخصوصا ما يتم حاليا في دراما رمضان من مسلسلات يشارك فيها عدد كبير من الممثلين المصريين والعرب.

وقالت دبابنة، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الدراما المصرية عودتنا على تألقها الدائم ولكنها في السنوات الأخيرة تطورت بشكل ملحوظ من حيث مواكبة العصر من جميع النواحي كالإخراج والنص والأداء واستخدام الكاميرات الحديثة والتكنولوجيا الموجودة حاليا في الأعمال الفنية.

وأضافت أن الدراما المصرية تعمل على نقل الواقع ومشكلاته وتقديم الحلول مما يجعلها مساعدة في تنمية المجتمع وكذلك إيجاد حلول للمشكلات القائمة، مشيرة إلى أن التمثيل ما هو إلا معايش للواقع وتقديم الحلول ومساعدة المشاهد على معرفة الحقائق وكيفية التصرف مع مشكلاته.

وأشارت الفنانة الأردنية أريج دبابنة إلى أنه رغم زيادة المآسي والملاحم الدرامية الموجعة للمشاهد في الدراما المصرية إلا أنها تبقى الأولى والسيدة وتقدم الجديد للدراما العربية، موضحة أن الدراما المصرية هى التي تفرغ الفنانين العرب للعمل في الدراما العربية وتقديم المزيد من النجاحات.

ولفتت إلى أن مصر "أم الدنيا" و الدراما المصرية تتوج كل عام إذ أنها حققت نقلة كبيرة وأثبتت بأنها تتطور مع اختلاف معطيات العصر وهذا ما ظهرت عليه خلال السنوات الأخيرة حيث لوحظ تطور التقنيات والنصوص، معربة عن إعجابها بأن الدراما المصرية حافظت على وجود تنوع للأعمال سنويا فتارة تقدم أعمال تتحدث عن تاريخ مصر الذي عرفته كل الأجيال عن طريق تلك الشاشة المصرية الذهبية وأصبح الجمهور العربي يعرف كل مناطق مصر ولهجاتها وشوارعها وعاداتها الجميلة عن طريق تلك الدراما وهو الدور الأصل للفن والفنون.

ونوهت إلى أن هناك أيضا أعمال تنقل المجتمعات المحلية من الحياة الشعبية والطبقات العليا وأعمال عن البيئة الصعيدية والريفية ، هذا بخلاف أعمال تتحدث عن التاريخ والحضارة والاجتماعيات ، مشيرة إلى أن الكوميديا والتي هي منفس الجمهور، تجد نفسها دائما حاضرة أيضا في الأعمال المصرية والتي تعد لها ماركة مسجلة في هذا القطاع تاريخيا.

وعن الدراما المصرية الرمضانية عام 2023، قالت الفنانة الأردنية أريج دبابنة إن الدراما الرمضانية المصرية هذا العام تمثل وجبة فنية دسمة للمواطن العربي قبل المواطن المصري، مشيرة إلى أن العالم العربي ينتظر دائما خريطة الأعمال الرمضانية المصرية من أجل أن يكون متابعا جيدا لها بحكم العدد الكبير لهذا الأعمال بالإضافة إلى الجودة التي تعتاد عليها الدراما المصرية.

وكشف الفنانة الأردنية أنها وأغلب الشعب الأردني يتابع جيدا هذه الأعمال وفي مقدمتها مسلسل "جعفر العمدة" والذي يشارك في بطولته الفنان الأردني منذر رياحنة، مؤكدا أن العمل يليق بتاريخ الدراما المصرية وكذلك الذوق العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.

واعتبرت أن الفنان الأردني منذر رياحنة والذي يجسد شخصية "شوقي فتح الله" في المسلسل والعدو الكبير لجعفر العمدة ، قدم دورا كبيرا يعبر عن نجوميته وما لديه من قدرات فنية كبيرة منذ ظهوره على الشاشة الأردنية والعربية وخصوصا في مصر، واصفة دور منذر رياحنة في مسلسل "جعفر العمدة" بالإبداع من فنان مبدع.

وتابعت دبابنة القول: "منذر رياحنة في عمل "جعفر العمدة" يقدم شخصية جديدة وكأنه ابن البيئة المصرية وكان ظهوره مبهرا و استطاع بدوره أن يستفز الجمهور العربي بأدائه الجميل المتقن مما يجعلنا نؤكد دائما وأبدا أن الفن والدراما العربية بخير وقادرة على تقديم الجديد في كل وقت وفي كل حين".

وشددت على أن الدراما المصرية لها قانونها الخاص حيث تقدم لنا وجوه شابة جديدة قريبة من البيئة المحلية إذ أن المخرج والمنتج المصري يجازف بالوجوه الجديدة ويحرص على تقدمها بعد أن تنضج ولا ينسون أبدا الفنانين الكبار الذين يثرون العمل بوجودهم رغم تقليص عدد الأعمال في السنوات الأخيرة وهي كأي دراما في العالم لن تخلوا من تباين مستويات بعض الأعمال، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدراما المصرية ما زالت في المقدمة جماهيريا وهي وجهة انتشار كبيرة للفنانين العرب بل هي حلمي وحلم كل فنان عربي وأردني يحب أن يقدم المزيد من الإبداع ويظهر للجمهور في كافة البلدان العربية وغيرها.

كما أشارت الفنانة الأردنية أريج دبابنة، إلى أن هناك تألق الكثير من النجوم العربية في الأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، الفنان المبدع "إياد نصار وذلك من خلال مسلسل الرمضاني "تغيير جو" كأستاذ جامعي، وكذلك الفنانة صبا مبارك وأركين السيلاوي اللتان قدمتا أعمال مصرية سابقا، مؤكدة أن الدراما المصرية عصب الدراما العربية وحلم أي فنان عربي، معربة عن أمنيتها في أن تتشارك الأعمال الفنية المصرية والأردنية في أعمال قادمة بحكم قوة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

والفنانة أريج دبابنة، ممثلة أردنية درست الفن والمسرح، واقتحمت الوسط الفني في عدة أعمال ومنها مسرحية (بهمتنا بندعم صناعتنا) ثم مسلسل (المبروكة) و مسلسل (مدينة النانرنج) وغيرها من الأعمال الفنية التي يتمتع بها المشاهد الأردني والعربي.