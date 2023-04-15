مسلسل سره الباتع الحلقة 25.. تفجير الثكنة العسكرية للفرنسيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 10:26 مساءً - ينتظر المواطنون بدء الحلقة الـ 25 من مسلسل سره الباتع، والتي تدور أحداثه حول احتلال الحملة الفرنسية لمصر، وتصدى المصريين لهم، وتدور أحداث المسلسل في قرية شطانوف تحديدا، إذ يواجه نابليون بونابرت والذي يجسد دوره الفنان ايمن الشيوي، المناضلين المصريين في القرية والذي يقودهم حامد والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني.

نفذ حامد والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني هجومه على الثكنة العسكرية الخاصة بجنود جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف، ردا على الهجوم الذي شنه نابليون بونابرت والذي يجسد دوره الفنان أيمن الشيوي على أهالي القرية.

إذ تسلل حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني ومجموعة من الفلاحين داخل سيارات المؤن التي تدخل إلى الثكنة العسكرية، وتسلل حامد للمخازن البارود ويفجرها.

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.