ليلة السقوط الحلقة 24.. صبا مبارك وكندا حنا فى سجون داعش بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 11:23 صباحاً - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، تنفيذ خطة شيطانية من الذباح، طارق لطفى، ضد كلا من جوانا، صبا مبارك وكريستين، كنده حنا، حيث أمر بتصوير فيديو لشقيق جوانا يعلن فيه استشهاده فى عملية انتحارية، وهى الخطة التى أراد بها أن يكسر جوانا ويجعلها تتوسل له لإنقاذه.

كذلك أمر الذباح ان يتم القبض على جوانا وكريستين ووضعهن فى سجون داعش بعد أن حاولا تقييد الذباح وتعذيبه.

يذكر أن”ليلة السقوط” استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، ويشارك فيه أكثرمن 130فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.