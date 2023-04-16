هالة صدقي تعلن تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة: بتشغلوني في العيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعلنت الفنانة هالة صدقي تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، موجهةً رسالة إلى الجمهور مطالبةً إياهم بعدم توقع أحداث المسلسل، وذلك لأنها قامت بإعادة تصوير مشاهد بالمسلسل رغم انتهاء التصوير قبل بدء الموسم الرمضاني.

تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على انستجرام، أثناء وضعها المكياج الخاص بشخصية صفصف التي تلعبها خلال مسلسل جعفر العمدة، قائلةً: نداء من صفصف النهارده يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا.. وصفصف تشتغل.. بتتوقعوا وحاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عايزة أعيد.. بلاش توقعات.. عجبكوا كده؟ وأنا اللي بدفع التمن.. كل سنة وأنتو طيبين.. تعبت.

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A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في مسلسل جعفر العمدة العديد من الفنانين، منهم: محمد رمضان، هالة صدقي، طارق النهري، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، لبنى ونس، سلوى عثمان، عصام السقا، إيمان العاصي، منذر ريحانة، أحمد عبد الله، أحمد فهيم، حسني شتا، دعاء حكم، والمسلسل قصة محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب.

وتلعب هالة صدقي دور والدة الفنان محمد رمضان -جعفر- خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، وتدعى الملكة صفصف، ولديه نجل آخر يدعى سيد ويلعب شخصيته الفنان أحمد فهيم، كما يتزوج جعفر من 4 سيدات.