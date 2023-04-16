انت الان تتابع خبر ملخص الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يطلق زينة بعد إجهاضها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن ملخص الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة الذي شهدت الكثير من الأحداث المثيرة ومن أبرزها طلاق زينة ومحمد رمضان بعد إجهاضها، والحلقة بدأت بقيام العديد من السيدات بضرب زينة وحضر بعدها زوجها إلى مكانها بعدما اجهضت جنينها.
ملخص الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة
وجاء في اعتقاد زينة أن من أجهضها هو جعفر العمدة الذي ذهب بها للمستشفى وطلبت منه الطلاق، وبالفعل طلقها، ورفض أهل الحارة أن يقوم سيد بالتحكيم فيما بينهم بعد الذي حدث له بالحارة، وجاء فيها الكثير من الأحداث المختلفة والتي جذبت لها الكثير من المتابعين.
مسلسل جعفر العمدة
ويدور مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، وهو أن محمد رمضان لديه مجموعة من شركات المقاولات ويتزوج من 3 سيدات، ويدخل في الكثير من الصراعات والخلافات الكثيرة في عمله وأثناء أحداث المسلسل يقابل عايدة التي تقدم دور عايدة وتنشأ بينهم قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل ويعرض بشكل يومي على قناة دي إم سي الساعة 10:15 مساءاً ويشاهدها الجميع.