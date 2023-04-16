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حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة.. لايف محمد رمضان من التصوير يقطع الشك باليقين

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رياض - احمد صلاح - قام الفنان محمد رمضان بنشر لايف على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك جاء أثناء تواجده بملابس جعفر العمدة وتصوير العديد من المشاهد الخاصة بالمسلسل

حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة

وظهر النجم محمد رمضان والنجمة هالة صدقي أثناء تواجدهم في مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم لتعديل مشهد يتم تصويره بشكل فعلي في الأيام الماضية، وصوروا مشهد النهاية الخاص بالمسلسل بدون أن يظهر عليه أي تغيير، وهو من المسلسلات المميزة التي يتابعها الكثير من المشاهدين يومياً في رمضان.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وحصل مسلسل جعفر العمدة على نسب مشاهدة عالية، وهو بطولة النجم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي وجوري بكر وبيومي فؤاد ومنذر رياحنة وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو يعرض بشكل يومي على قناة دي إم سي في تمام الساعة الـ 10:30 مساءاً
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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