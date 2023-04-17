انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تتصدر الترند بعد تألقها في مسلسل جعفر العمدة.. هتبهركم بجمالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -انتشر اسم النجمة إيمان العاصي على مؤشر بحث جوجل واحتلت القائمة الأكثر انتشاراً، وذلك بعدما تألقت بشخصيه “دلال” في مسلسل جعفر العمدة، وهذا بعدما شهدت شخصيتها في المسلسل تحول درامي مشوق، وتشهد الأحداث اليومية الكثير من الأحداث التي تجعل الجميع يشاهدها بشكل يومي ودائم.

شخصية إيمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة

وظهرت إيمان العاصي بشخصة “دلال” الذي تألقت كثيراً في تقديمها بمسلسل جعفر العمدة، وتسببت في جدل كبير على السوشيال ميديا حلقة بعد الأخرى، وهذا بعدما كشفت الدراما عن كلمة السر وراء كل ما حدث لعائلة جعفر العمدة، وذلك نظراً إلى نجاح الشخصية وسخر منها جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الذين يحملون غل وحقد تجاهها، وهذا يأتي بعدما نجحت إيمان في تجسيد هذه الشخصية بحرفية وبراعة كبيرة.