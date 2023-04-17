انت الان تتابع خبر تحرك برلماني وشعبي بسبب مسلسل رمضاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفن بجميع أشكاله، مرآة للمجتمع، وخاصة عندما يتمكن من تغيير الواقع والقوانين غير العادلة، تماما كما حدث في السبعينات، عندما استطاعت الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في فيلم "أريد حلا" من تغيير قانون الأحوال الشخصية آنذاك.

وحاليا أثار مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، زوبعة قوية حول قوانين الولاية على الأولاد الأيتام، وأشعل الآمال بتغيير هذه القوانين من خلال الفن الراقي والهادف.

كما شهدت مصر، تحرك برلماني لتغيير قانون الولاية، حيث توجهت النائب المصرية ريهام عفيفي، بتقديم الشكر للشركة المنتجة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يطرح مشكلة الأرامل في مصر، ومعاناتهن بسبب انتقال وصاية أولادهن بعد وفاة الأب إلى الجد أو العم.

وأكدت عفيفي، أن قانون الولاية على أموال اليتامى صدر قبل أكثر من 70 عاماً، وحان وقت تغييره لمواكبة العصر الحالي، وهذا ما دعمه أيضا زملائها النواب الذين يدرسون حاليا كيفية استبدال القانون بآخر يحفظ حقوق الأم الأرملة في الوصاية على أموال أبنائها.

كما أعلنت النائب رانيا الجزايرلي، عن تقدمها بطلب رسمي لوزير العدل المصري، لتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى وتحويل الوصاية للأم مباشرة.