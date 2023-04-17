موعد طرح فيلم ”شوجر دادي” في السينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 06:29 مساءً - أعلن الفنان محمد محمود، موعد عرض فيلمه الجديد "شوجر دادي"، في دور العرض السينمائي.

فيلم شوجر دادي

ونشر محمد محمود بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: "فيلم شوجر دادي في جميع سينمات مصر 24 مايو".

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

فيلم شوجر دادي من ﺇﺧﺮاﺝ: محمود كريم، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، محمد محمود.