مع الناس الحلوة.. نرمين الفقي تقضي سهرة رمضانية رفقة صديقاتها

انت الان تتابع خبر مع الناس الحلوة.. نرمين الفقي تقضي سهرة رمضانية رفقة صديقاته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، قضائها سهرة رمضانية وتناول السحور مع صديقاتها في منزلها.

ونشرت “نرمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من صور السهرة، وأرفقت معها التعليق التالي:”ايه الناس الحلوه و الصحبه الجميله ربنا يديمها علينا جميعا قادر يا كريم نورتوني كل عام وكلنا بخير يارب”

وقد تفاعل المتابعون مع الصور، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (ربنا يديمها عليكم وكل عام وأنتم بخير)، (صباح الخير الله يديمك ودايما تجمعي الأحبة حوليكي)، (ما شاء الله ربنا يحفظكم)، (الجميلة منورة).

مسلسل نرمين الفقي

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة نرمين الفقي كان مسلسل “الكبير أوي 6” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

مسلسل “الكبير أوي 6” بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ليلى عز العرب، سليمان عيد، حسين أبو حجاج، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.