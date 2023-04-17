رامز جلال يسخر من محمد الغيطي: شايف إنه مذيع جامد وبرامجه متشافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 08:23 مساءً - يعرض اليوم الأثنين، برنامج رامز نيفر اند، للفنان رامز جلال، عبر قناة ام بي سي مصر، ويبث خلال شهر رمضان الكريم، ويستضيف فيه نخبة من مشاهير الفن والرياضة والإعلام.

برنامج رامز نيفر اند

وسخر الفنان رامز جلال في رامز نيفر اند من الإعلامي محمد الغيطي بالعديد من الكلمات الصعبة التي حملت التنمر، وتهكم على شكله وملابسه، ومنها:"عايش في بلونة لوحده و مقتنع أنه ترعة مفهومية وهو نملية..شايف أنه مذيع جامد وبرامجه متشافة وهو في الكنافة..الهبيد والسيناريست الفريد..طبال ومونولوجست مش مؤلف ايه اللبس ده".

تتمحور فكرة برنامج رامز جلال، حول استقبال الضيف، وتناول وجبة الغداء في المطعم الطائر على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض، ويصاب بخوف و قلق بسبب الارتفاع، ويحاولوا إقناعه لمشاهدة المدينة من أعلى، واستخدامه كضيف للترويج للمناظر الرائعة في البلد، ثم يصعد المطعم بالضيف، وسط تواجد مجموعة من الكومبارس العاملين فى البرنامج، ويظهرون كضيوف بالمطعم.

ويبدأ المطعم في الانهيار وسط رعب كبير من الضيف، وتسقط الطاولات والأطباق، وسط صراخ الكومبارس والضيف، ويكون أحد هؤلاء الضيوف هو رامز جلال الذي يحاول إنقاذ الضيف بالقفز من المطعم باستخدام الباراشوت، ويوافق الضيف على ذلك، بعدها يتفاجأ برامز يظهر له، وسط دهشة من خطورة العبث فى حياة ضيوفه بهذا الشكل.

فكرة رامز نيفر اند

كما تدور فكرة أخرى في البرنامج حول استقبال الضيف ودعوته لافتتاح أحد المطاعم، ثم يقتحم الثور المطعم ويصاب الضيف بالرعب الشديد ويدخلونه في غرفة أشبه بالغسالة وتظل تلف به ويصطدم بالحوائط وترتطم الأشياء في الغرفة به وتسبب له إصابات وكدمات.

ويحل في برنامج رامز نيفر اند للفنان رامز جلال، في حلقة اليوم، الإعلامي محمد الغيطي.

ويقع في فخ البرنامج نخبة من مشاهير الفن والاعلام والرياضة منهم، الفنانة رنا رئيس، شيماء سيف، كهربا، سعد الصغير، أحمد حاتم، مصطفى كامل، أحمد السقا، محمد رمضان، محمود كهربا، إمام عاشور، مصطفى يونس، احمد عبدالقادر، احمد فتوح، رضا عبدالعال.