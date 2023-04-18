ضرب نار 26.. العوضي يثبت لـ ياسمين عبد العزيز حبه لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 صباحاً - شهدت الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار ؛ مقابلة بين مهره وجابر الكوماندا.

اقتحم جابر الكوماندا سيارة مهره وتحدث معها انه لم يختر ان يتاجر في السلاح او الادوية .

وفي نهاية اللقاء اعطى لها جابر الكوماندا السلسلة التي كانت قد تخلت عنها بعد خروجه من السجن.

شهدت الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار ؛مواجهه بين انتصار وياسمين عبد العزيز .

وفاجأت انتصار ؛ زوجة اخيها مهره انها تعلم ان ابنها ليس ابن زيدان وانما هو ابن جابر الكوماندا لتنفعل عليها مهره.

في الوقت الذي قام زيدان بزيارة أحمد العوضي وطالبه بالابتعاد عن طريقة ولكن العوضي رفض ذلك .