أمينة خليل: بابا وماما دعموني لما قررت أبقى ممثلة رغم الضغوط من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 10:34 صباحاً - كشفت الفنانة أمينة خليل العديد من الأمور الشخصية والخاصة عن حياتها، أبرزها أن عائلتها لعبة دورا كبيرا في بناء شخصيتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “طريق تالت” عبر محطة راديو إنرجي 92.1، الذي يذاع ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان.

قالت أمينة خليل:” أهلى مسكوا إيدي في الطريق اللي اخترت أمشي فيه شخصيتي أو شغلي او اختياراتي في الحياة ومفرضوش عليا طريق معين”.

واستطردت قائلة:” بابا وماما حنينين ومتفتحين العقل وخلوني أنشأ في بيئة متفتحة التفكير ومهتمين جدا بتعليمي والبيت يبقى كويس وسعيد على قد ما يقدروا.. ودعموني جدا لما قررت أبقى ممثلة رغم الضغوط من أفراد تانية من العيلة لإنه مكنش قرار سهل بس دلوقتي الموضوع بقى متقبل أكتر”.

وعن علاقتها بأصدقائها، قالت أمينة خليل:” الأصدقاء بياخدوا حيز كبير جدا من حياة أي بنت سواء بنات أو شباب.. في أصدقاء لما مهمين جدا مع نجاحي عمرهم ما غيروا طريقتهم معايا.. ولا حسيت ان في استغلال للنجاح بتاعي”.

أما عمن تخاذلوا معها، أوضحت أمينة خليل:” في ناس تانية اتغيروا معايا وظهروا على حقيقتهم وعيطت بدل الدموع دم كتير لإني حاسة إني اتخذلت وأنا كنت بحبهم أوي”.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تحاول دائما عدم التأثر بما تمر به موضحة:”بحاول لما اكتشف الحقيقة مقلبش إنسانة خوافة وعيني في وسط راسي وأعمل ألف حساب لأي شخص”.

وكشفت أمينة خليل عن أقرب شخصية لها قائلة:” دكتورة ليلى سعد هي أمي الروحية وصديقتي جدا وبتتفرج على كل أفلامي ومسلسلاتي وعارفة كل حاجة في حياتي كانت بتدرس لي تمثيل وحببتني في الفن”.

أما عن مسلسلها المفضل، أوضحت أمينة خليل:” بحب مسلسل عائلة الحاج متولي وكنت عاوزه أعمل أدوار كل الستات وكنت بتفرج عليه وبقول عاوزة أبقى زي غادة عبد الرازق.. واتفرجت عليه عشري مليون مرة”.

وتحدثت أمينة خليل عن الدور الذي قدمته ومقرب لها، قائلة:” كل الأدوار اللي عملتها بحبها وأثرت فيا بس نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتي.. كان في روح موجودة في المسلسل ده مش هتتعوض وكنا كلنا صغيرين أوي”.