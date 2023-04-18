انت الان تتابع خبر اتفرج .. زينة تخطف أنظار الشباب في رمضان بالأحمر الناري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة زينة صور جديدة خلال استضافتها في برنامج حبر سري الذي يعرض على قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية سما إبراهيم وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت زينة، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري المفتوح من منطقة الصدر والضيق بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وعلقت الفنانة المصرية على الصور قائلة شكراً جزيلاً لكم أنا دائماً أحترمكم جميعاً.

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