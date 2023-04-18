انت الان تتابع خبر أفلام عيد الفطر 2023 “أكشن ورعب وكوميديا والفانتازيا”.. أعرف القائمة الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن البحث عن أفلام عيد الفطر 2023 بالسينما ودور العرض، والتي تشهد توليفة من أفلام الأكشن والرعب والكوميدي والفانتازيا، وخلال السطور التالية سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن تفاصيل أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

بدأ محمد رمضان في الترويج لفيلم هارلي، وذلك ضمن سباق أفلام عيد الفطر 2023، حيث تشارك مع محمد رمضان بطولة الفيلم الفنانة مي عمر، وذلك في ثاني تعاون فني لهما بعد مسلسل “الأسطورة” في عام 2016، كما يشارك في بطولة الفيلم الفنان القدير “محمود حميدة”، والفيلم من إخراج محمد سمير.

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي

تصدر فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي قائمة الترند في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة المقبلة، الذي يعد رابع تجاربها السينمائية، بعد “دكان شحاتة” و”حلاوة روح” و”أشباح أوروبا” الذي تم عرضه العام الماضي، وكان قد واجه بعض المشاكل في التوزيع السينمائي والتي تسببت في تأخر عرضه على الشاشة الفضية.

وأن فيلم رمسيس باريس ضمن أفلام عيد الفطر 2023، من بطولة هيفاء وهبي ويساعدها في مهمتها الكوميدية في الفيلم، مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، بالإضافة إلى محمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا

دخل فيلم السرب بطولة أحمد السقا في سباق أفلام عيد الفطر 2023، والذي يندرج ضمن الأفلام الحربية عن وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية.

يشارك في بطولة الفيلم: عمرو عبد الجليل، منى زكي، قصي خولي، مصطفى فهمي، هند صبري، شريف منير، دياب، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

يعتبر فيلم مستر إكس ضمن أفلام عيد الفطر 2023، والتي يقوم بدور البطولة الفنان أحمد فهمي ويشاركه في البطولة: هنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وصبري فواز، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع

يعتبر فيلم بعد الشر من إنتاج شركة السبكي، ويشارك في بطولة الفيلم: أوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من إخراج أحمد عبد الوهاب.

ويدور أحداث فيلم بعد الشر ضمن أفلام عيد الفطر 2023، والذي يدور أحداثه حول شاب يهرب من زوجته، ليجد نفسه في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، لكنه لا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، وذلك خلال أحداث كوميدية.

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو

يترقب الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية في فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، ويشارك في بطولة الفيلم رحمة أحمد والتي لفتت الأنظار بدور “مربوحة” في المسلسل الكوميدي “الكبير أوي”، وسيد رجب، والفيلم من إخراج معتز التوني.

فيلم يوم 13 أول فيلم عربي 3D

يعتبر فيلم “يوم 13” هو أول فيلم عربي مصور بالكامل بتقنية “البعد الثالث” (3D)، بحسب ما أكده أحد أبطاله الفنان (أحمد داوود)، عند بدء تصويره في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تصنيف الفيلم “رعب”، ويشارك في بطولة الفيلم: الفنانة دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، إلى جانب محمد شاهين ونسرين أمين.

فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا

تصدر فيلم مغامرات كوكو قائمة الترند في جمهورية مصر العربية، بطولة مطلقة للفنان بيومي فؤاد، وهو ثالث فيلم كوميدي يتم طرحه في عيد الفطر 2023 بعد فيلمي “ابن الحاج أحمد” و”بعد الشر”.

ويشارك بيومي فؤاد في بطولة الفيلم: شيرين رضا، وخالد الصاوي، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح.

فيلم ساعة إجابة بطولة غادة عادل

تدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا والخيال، حيث طفل تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد أن تمنى في إحدى الليالي الرعدية أن يحصل على أب أم مختلفين، بعد أن نشب شجار بينه وبين والديه الحقيقيين، وذلك لرفضهما اصطحابه إلى السينما.

الفيلم من بطولة: الطفل سليم مصطفى، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر، والفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف.