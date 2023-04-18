جعفر العمدة حلقة 27، صدمة محمد رمضان بعد رؤية نجله

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 مساءً - مسلسل جعفر العمدة، شهدت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة أحداثا مشوقة، وبدأت الحلقة بذهاب نجوي (سلوي عثمان) خالة سيف (أحمد داش) إلي جعفر العمدة لتبلغه سرا خطيرا، وأثناء الجلسة يدخل أحد رجال "جعفر" ليبلغه بمكان “بلال شامة”، ليضطر جعفر المغادرة، لكن يطلب من نعيم البقاء مع نجوى إلي أن يعود.

الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

ويذهب جعفر الي بلال شامة ويضربه ضربا مبرحا كي يخبره بمكان نجله.

وأكد “بلال” لجعفر أنه لن يخبره عن مكان نجله إلا إذا حصل علي مبلغ كبير من المال.

وتتوالي الأحداث بذهاب "دلال" إلي "عايدة" (زينة) زوجة جعفر الرابعة، لكي تخدعها وتخبرها أن "جعفر" هو الذي اتفق مع مجموعة السيدات التي اقتحمت منزلها وضربتها حتي فقدت جنينها، وفي الأساس “دلال” تكذب وتريد إبعاد الشكوك عنها. كما أخبرت "دلال" عايدة أن جعفر يريد الانتقام منها وطلبت منها الهروب خارج البلاد.

ومن ضمن الأحداث، ذهاب “دلال” ( إيمان العاصي) إلي شقيقها “شوقي فتح الله” منذر رياحنة، وتقر أمامه أنها حرضت بلال شامة علي خطف نجل زوجها جعفر من زوجته ثريا، كما تخبره أنها خدعت زوجها وأخبرته أنها أجهضت نفسها، رغم أنها لم تكن حاملا من الأساس.

وتشتعل الأحداث بخطف جعفر لبلال شامة من أجل أن يعرف منه مكان نجله ولكن يصر “بلال” على عدم الحديث حتى يؤمن جعفر له مستقبله ويساعده في الهروب إلي خارج البلاد.

وتشتعل الاحداث بعودة جعفر الي منزل نعيم لاستكمال جلسته مع "نجوي"، لتخبره أنها تعرف مكان ابنه ليدخل "جعفر" في صدمه بعدما أخبرته "نجوي" أن "سيف" ( أحمد داش) هو نجله.

ليدخل "جعفر" في حالة من الانهيار بعدما علم أن "سيف" ( أحمد داش) هو ابنه الذي يبحث عنه لمدة 19 عام وأخذ يردد:" أنا كنت حاسس يا نعيم كنت حاسس ".

ثم يذهب جعفر مسرعا الي منزل "سيف" بصحبة "نجوي" ولكنه لم يكن متواجدا، ويتفاجأ جعفر بعودة "سيف" الي منزله ليدخل في نوبة بكاء شديد، ويصاب حالة من الذهول حيث أن نجوي لم تخبر "سيف" بأن جعفر العمدة والده