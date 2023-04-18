مسلسل سره الباتع الحلقة 28.. أحمد السعدني يعود لقريته ونابليون بونابرت يحاصره

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:29 مساءً - شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 28، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28، يذهب حامد (أحمد فهمي) للموالد للبحث عن الشيخ الذي يعلم سر السلطان حامد، ويرسل مسعود (عمرو عبد الجليل) عشيقته ابتسام (شمس الكويتية) للتجسس على حامد، لمعرفة مكان المسدس الفرنسي.

وتنتقل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28، إلى أواخر القرن الثامن عشر، حيث يعلم حامد (أحمد السعدني) أن أمه (هالة صدقي) أصيبت بطلق ناري من الحملة الفرنسية، ودخلت في غيبوبة.

يعود حامد إلى قريته، للاطمئنان على أمه، ويتبعه رجاله وزوجته صافية (حنان مطاوع)، بينما يذهب سالم، ويخون حامد ويخبر رجال نابليون بونابرت بعودة حامد.

يأمر نابليون بونابرت، بالهجوم على قرية شطانوف، وإحضار حامد حيأ أو ميتا، ويأمر رجال المدفعية بمحاصرة القرية، وتدور المعركة.

يستطيع حامد ورجاله قتل الكثير من جنود الحملة الفرنسية في بداية المعركة، فيقررون الانسحاب، وتدمير القرية عن بعد، من خلال المدافع.

يذهب شيخ البلد الخائن شهاب (أحمد عبد العزيز) للاختباء في منزله، وهو يقول أن جنود بونابرت لن يقصفون منزله لأنه معهم، وبعدها يتم تدمير منزله بالمدافع، ويسقط مغشيا عليا بعد إصابته بالنيران.

يجد حامد نفسه محاصرا من كل الجوانب، وقريته تم تدميرها بالمدافع، فيخرج أعزل لتسليم نفسه لجنود نابليون بونابرت، وتختتم أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صورا تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتر مسلسل سره الباتع .

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقى في وجدان الناس".

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.