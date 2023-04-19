انت الان تتابع خبر ابنة سمير غانم تحترف التمثيل ووالدها يفجّر ردا ناريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الطفلة كايلا، ابنة الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار، بعد ظهورها في إحدى المسلسلات الرمضانية كأول عمل فني لها.

شاركت كايلا في الحلقة الـ12 من مسلسل جت سليمة، ليكون هذا أول عمل فني يجمع دنيا سمير غانم مع ابنتها.

وجسدت ابنة الفنانة، شخصية طفلة في الزمن القديم الذي عادت إليه والدتها "سليمة" وساعدتها ومنحتها الألوان لتمارس موهبتها بالرسم كما تحلم.

وبدورها نشرت دنيا مجموعة من الصور عبر حسابها في انستغرام، جمعتها مع ابنتها في كواليس المسلسل، وعلقت: "كايلولة قلبي ما شاء الله… ربنا يحفظ كل أولادنا ويطلعوا أحسن مننا".

كما علق الإعلامي رامي رضوان، على ظهور ابنته، وعبر عن فخره وحبه لها، بعد ظهورها في مسلسل "جت سليمة"، ونشر صورة مركبة له مع ابنته وعلق عليها: "حبيبتي وروحي ربنا يحفظك ويحرسك ويبارك فيكي".

هذا وتفاعل الجمهور وعدد من النجوم بظهور كايلا في أول عمل فني، وعبروا عن إعجابهم بها وبادائها، وبملامحها البريئة، ومدى التشابه بينها وبين والدتها دنيا سمير غانم.