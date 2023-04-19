انت الان تتابع خبر مؤلف تحت الوصاية يفجّر الصدمة .. وتحرك برلماني رسمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الحالي، حقق مسلسل"تحت الوصاية"، نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، بسبب القضية الهامة التي يعالجها، وبراعة أبطاله بتجسيد أدوارهم.

بدوره، كشف مؤلف العمل خالد دياب، عبر حسابه في فيسبوك، تفاصيل قصة المسلسل، وأكد انها مقتبسة من قصص حقيقية، لسيدات أرامل مقرّبات منه شخصياً.

وقد أهدى دياب هذا العمل لكل أرملة عانت في قضية وصايتها على أولادها الأيتام، ولم تجد المساندة والمساعدة من أهل الزوج، او القانون.

وأكد مؤلف العمل، ان الهدف هو توعية الأرامل بطرق الحفاظ على أموال أولادها، وختم قالا: "العمل إهداء لكل أرملة تعاني في ظل قانون يأتمن الأم على أرواح أطفالها ولا يأتمنها على أموالهم".

تحت الوصاية، من بطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: منى زكي، نهى عابدين، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، وغيرهم.

وشهد مسلسل تحت الوصاية، الذي يناقش قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، تحركات برلمانية ورسمية، بهدف تغيير القانون واستبداله بقوانين تحفظ حق المرأة بالوصاية على أولادها وأموالهم.