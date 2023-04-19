انت الان تتابع خبر جوري بكر.. أحلي صور ممكن نشوفها لفتاة جعفر العمدة الشريرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة جوري بكر الأنظار إليها عقب ظهورها في جلسة صور جديدة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام بإطلالة جذابة ورشيقة ومختلفة كعادتها، خاصة وأنها دائما تقوم بتدوين يومياتها بالصور على جمهورها.

جوري بكر

وارتدت جوري بكر فستان أسود طويل كشف عن أنوثتها وجمالها فضلا عن ظهورها بمكياج بسيط أبرز ملامحها بشكل بسيط بعيد عن الملامح الحادة التي ظهرت بها في مسلسل جعفر العمدة.كما اختارت جوري بكرتسريحة شعر جديدة بضفيرة طويلة وهى ألوان تتناسب ومكياج يبرز ملامحها وإضفاء روح الحيوية والنشاط يظهرها بمستوي الاناقة والجمال .

جوري بكر في مسلسل “جعفر العمدة”

وجسدت جوري بكر في أدائها الرائع في مسلسل “جعفر العمدة” وتجسيدها لشخصية وداد زوجة شقيق جعفر العمدة ، ومازال أحداث مسلسل تتصاعد وصولا إلي الحلقة الأخيرة التي ينتظرها الكثير .

ومسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان وهالة صدقي و منذر رياحنة وزينة ومنة فضالي وايمان العاصي واحمد فهيم واحمد داش وجوري بكر من تأليف وإخراج: محمد سامي

زوج جوري بكر

وأكدت الفنانة جوري بكر أن زوجها ليس رجل أعمال وإنما هو شخص عادي وتقابلا في دبي وقررا الزواج قبل حلول شهر رمضان المبارك بيومين فقط.